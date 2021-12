Marsch Kandidat auf die Kovac-Nachfolge

Jesse Marsch könnte nur wenige Wochen nach seinem Aus bei RB Leipzig Niko Kovac bei der AS Monaco beerben. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato ist der 48-jährige US-Amerikaner einer der Kandidaten im Fürstentum. Kovac steht mehreren Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Entlassung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marsch ist jedoch nicht der Favorit. Foot Mercato zufolge wäre die favorisierte Lösung Philippe Clement, der aktuell beim FC Brügge an der Seitenlinie steht. FT hatte Anfang Dezember berichtet, dass die Monaco-Offiziellen mit einem Coach eines aktuellen Champions League-Teilnehmers in Kontakt stehen. Darüber hinaus befindet sich Ex-Roma-Trainer Paulo Fonseca in der Verlosung.