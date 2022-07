Arp sieht Bayern-Zeit positiv

Fiete Arp blickt trotz des sportlichen Tiefs positiv auf seine Zeit beim FC Bayern zurück. „Wenn ich überlege, dass ich dort auch eine Meisterschaft miterlebt habe und einfach auch auf einem Level trainieren durfte und in der Vorbereitung dann auch mal spielen durfte – das ist eine Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen kann. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht, die die meisten nie machen werden“, sagt der 22-Jährige gegenüber ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

2019 war das Sturmtalent für drei Millionen Euro vom Hamburger SV nach München gewechselt. Für die Bayern-Profis absolvierte Arp letztlich nur ein einziges Pflichtspiel. Sein Glück will der Angreifer nun bei Holstein Kiel finden, wo er nach seiner Vertragsauflösung mit den Bayern bis 2024 unterschrieb: „Für mich ist es jetzt einfach diese Mannschaft, die mich aufgefangen hat, in der Phase, in der ich mich nicht so gut gefühlt habe.“ In der abgelaufenen Saison kam Arp als Leihspieler auf fünf Torbeteiligungen in 25 Zweitligapartien.