Atalanta-Verbleib: Gosens will „nicht rumheulen“

Obwohl aus seinem anvisieren Wechsel in die Bundesliga nicht wurde, will Robin Gosens keinen Aufstand proben. Der ‚Frankfurter Rundschau‘ sagt der deutsche Nationalspieler: „Ich fühle mich in Bergamo sehr wertgeschätzt. Da darf man als Spieler, der einen Vertrag unterschrieben hat, nicht rumheulen.“

Atalanta hatte 40 Millionen Euro Ablöse für Gosens aufgerufen. Zu viel für jeden Bundesligisten. „Den Traum muss ich also noch ein bisschen verschieben“, weiß der 27-jährige Linksverteidiger. Auch bei ausländischen Topklubs wie Juventus Turin, Inter Mailand oder Atlético Madrid wurde Gosens im Sommer gehandelt.