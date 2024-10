Anderlecht klärt Trainerfrage

Der RSC Anderlecht befördert David Hubert zum neuen Cheftrainer. Wie der belgische Erstligist offiziell bekanntgibt, wird der bisherige Interimstrainer in seinem Amt bestätigt und unterschreibt einen mehrjährigen Kontrakt. „In den letzten Wochen haben wir positive Signale und eine neue Dynamik in der ersten Mannschaft gesehen. Deshalb möchten wir David die Möglichkeit geben, seine Arbeit fortzusetzen. David ist ein junger Trainer, der die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat. Es passt auch zu unserer Philosophie, dies zu begrüßen und mit talentierten, modernen Trainern zusammenzuarbeiten. Er hat unser volles Vertrauen und wir freuen uns auf eine Saison, in der noch alles möglich ist, sowohl in der Liga als auch im Pokal und in der Europa League“, heißt es in der vereinseigenen Pressemitteilung.

Hubert hatte vor drei Wochen die interimistische Nachfolge von Brian Riemer angetreten. Seitdem hatte der Klub nach eigener Aussage Gespräche mit mehreren potenziellen Kandidaten geführt. Der vormalige U18-Trainer der Anderlechter blieb in seinen fünf Spielen auf der Bank ungeschlagen und gewann beide Spiele in der Gruppenphase der Europa League. „Ich fühle mich durch dieses Zeichen des Vertrauens des Klubs wirklich geehrt und bin sehr stolz darauf. Vor allem bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir den positiven Schwung der letzten Wochen fortsetzen können“, so der neue Chefcoach.