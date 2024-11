Werder-Pech: Topp fällt lange aus

Der SV Werder Bremen wird längerfristig nicht auf Keke Topp zurückgreifen können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Angreifer im Training einen Syndesmosebandriss zugezogen und wird in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr absolvieren.

In dieser Saison agierte der Sommerneuzugang zumeist als Joker, entfaltete in 247 Einsatzminuten mit vier Treffern und einer Vorlage aber durchaus Wirkung. Zwei Millionen Euro Ablöse hatten die Bremer an den FC Schalke 04 überwiesen.