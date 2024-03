Große Chance gegen die PSV: Nur eine Änderung?

Borussia Dortmund will das morgige Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr) dafür nutzen, noch einmal eine gewisse Portion Euphorie in die durchwachsene Saison zu bekommen. Schließlich könnte das Weiterkommen in der Königsklasse auch Kräfte für die Bundesliga im Kampf um die internationalen Plätze freisetzen.

Trainer Edin Terzic gab sich auf der heutigen Pressekonferenz mit Blick auf den Saisonendspurt kämpferisch: „Wichtig ist, dass wir die Chance am Mittwoch wahrnehmen. Das war ein langer Weg bis hierhin. Wir wollen zeigen, dass unsere Saison noch lange nicht vorbei ist. Ein Detail ist, dass wir mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen. Das haben wir uns durch das Hinspiel erarbeitet.“

Mut macht dem BVB-Coach auch der Umstand, dass sein Team vor heimischer Kulisse spielt: „Unsere Fans machen das Stadion zu etwas Besonderem. Wir können uns auf sie verlassen. Wir wissen, wenn wir alle zusammenstehen, mutig, positiv sind, ist es für uns deutlich einfacher, gut zu spielen. Wir fühlen uns verantwortlich, etwas zurückzugeben.“

Gleichzeitig war es Terzic wichtig zu betonen, dass die Partie gegen die PSV trotz des Heimvorteils kein Selbstläufer wird: „Eindhoven spielt eine außergewöhnliche Saison. Sie agieren voller Selbstvertrauen und sind verdient im Achtelfinale. Sie werden es nicht leicht machen. Aber sie sind sich auch bewusst, dass es für sie keine leichte Aufgabe wird. Wir freuen uns darauf, es morgen zu zeigen.“

Für das Schlüsselspiel kann Terzic nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben dem am Sprunggelenk verletzten Sébastien Haller fehlt nur der gelbgesperrte Nico Schlotterbeck (24). Voraussichtlich wird Mats Hummels (35) dessen Platz in der Innenverteidigung einnehmen. „Mats hat eine große Chance, auf dem Platz zu stehen“, sagte Terzic.

Ansonsten sind im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen am vergangenen Sonntag keine großartigen Änderungen zu erwarten. Auf der Position des Rechtsverteidigers ist aktuell noch der Einsatz von Julian Ryerson (26) fraglich, der aufgrund einer Hautentzündung nicht am Abschlusstraining mitwirken konnte. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge geht man intern beim BVB aber von einem Einsatz des Norwegers aus.

