BVB: Korb von nächstem Chelsea-Profi

Die Saisonvorbereitung bei den meisten Profivereinen läuft bereits auf Hochtouren und so schreiten auch die Transferplanungen voran. Bei Borussia Dortmund stehen Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl federführend in der Verantwortung. Nach dem fruchtlosen Bemühen um Ian Maatsen (22), den es zu Aston Villa verschlug, zogen die beiden nun offenbar bei einem weiteren Spieler des FC Chelsea den Kürzeren.

Laut Fabrizio Romano sind die Verantwortlichen der Borussia sehr interessiert an Andrey Santos. Der 20-jährige Brasilianer soll sich jedoch erneut für Racing Straßburg entschieden haben. Dem Bericht zufolge hatten neben dem BVB weitere Klubs ihr Interesse hinterlegt, inzwischen sei aber klar, dass Santos nach der US-Tour mit Chelsea wieder zum Partnerklub der Blues in die Ligue 1 geht.

Schon in der vergangenen Spielzeit ist der brasilianische Nationalspieler für Straßburg aufgelaufen. Nach einer glücklosen Leihe zu Nottingham Forest in der ersten Saisonhälfte, fing sich das Mittelfeldtalent in Frankreich wieder und sammelte wichtige Spielpraxis. Laut Romano plant Chelsea langfristig mit Santos, auch ein Wechsel nach Dortmund währe rein hypothetisch deshalb nur von temporärer Natur gewesen.