Kovac plant Pause - Deutschland-Rückkehr möglich

Niko Kovac hat seinen Wunsch erneuert, erst nach der laufenden Saison seine Trainerkarriere fortzusetzen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagte der 50-Jährige: „Ich möchte wieder ab Sommer etwas machen und nicht jemanden mittendrin ablösen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vielmehr wolle Kovac, der bis Ende Dezember insgesamt eineinhalb Jahre die AS Monaco trainierte, die Zeit bis zum Sommer zur Regeneration nutzen. „Ich möchte all das, das ich zuletzt nicht machen konnte, jetzt machen“, so der Kroate, der daher „sehr überrascht“ von Gerüchten aus dem Januar war, die ihn mit Jobs in der Bundesliga in Verbindung gebracht hatten.

Eine Rückkehr nach Deutschland, das „immer einen hohen Stellenwert“ bei Kovac genießt, will er nicht ausschließen: „Ich glaube, ein Trainer muss sich damit identifizieren und überzeugt sein, in welche Richtung es geht. Dann ist man für alles offen.“

Hertha im Hinterkopf?

Nach FT-Informationen schmiedete Hertha BSC Pläne, mit dem 50-Jährigen ab dem Sommer zusammenzuarbeiten. Bei der Alten Dame endet der Vertrag von Interimscoach Tayfun Korkut nach der laufenden Spielzeit.