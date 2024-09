Dahoud winkt Eintracht-Debüt

Mahmoud Dahoud könnte am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg das erste Mal für Eintracht Frankfurt auf dem Platz stehen. „Dahoud hat gut gearbeitet und mit dem Athletiktrainer die eine oder andere Extraschicht eingelegt. Er ist in einem guten körperlichen Zustand. Mo ist noch kein Kandidat für die Startelf, aber für den Kader“, gab Cheftrainer Dino Toppmöller auf der heutigen Pressekonferenz zu verstehen.

Die Adler holten Dahoud am Deadline Day ablösefrei von Brighton & Hove Albion an Bord. Die Länderspielpause nutzte der zentrale Mittelfeldspieler offenbar, um sich für einen Kaderplatz bei seinem neuen Arbeitgeber zu empfehlen. Sein zurückliegendes Gastspiel in der vergangenen Rückrunde beim VfB Stuttgart war aus persönlicher Sicht des 28-Jährigen von wenig Erfolg gekrönt.