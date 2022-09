Castro beendet Profikarriere

Nach 17 Jahren Fußballkarriere ist für Gonazalo Castro Schluss. Wie der Mittelfeldspieler via Instagram mitteilt, hängt er die Schuhe an den Nagel: „Mit großer Freude, Stolz und Wehmut ist es nun auch für mich an der Zeit auf 17 Jahre Profifußball zurück zu blicken! Es war eine unglaublich emotionale Reise in der ich immer versucht habe alles zu genießen und wertzuschätzen. Heute bin ich vor allem glücklich darüber, dass ich so lange meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte, so viel gelernt und in der gesamten Zeit so viel Unterstützung bekommen zu haben.“

Der 35-Jährige prägte über viele Jahre die Landschaft der Bundesliga. In der Jugendakademie von Bayer Leverkusen groß geworden spielte er zunächst einige Jahre für den Werksklub, bevor es ihn dann zu Borussia Dortmund weiterzog. Von den Schwarz-Gelben ging es für Castro dann noch weiter zum VfB Stuttgart, wo er schnell zum Kapitän ernannt wurde. Zuletzt schnürte der gebürtige Wuppertaler dann nach einer kurzen vereinslosen Zeit nochmal für Arminia Bielefeld die Schuhe. In 583 Profispielen erzielte Castro 52 Tore und bereitete 105 Tore vor.