Hertha: Friedrich von Khedira-Transfer überzeugt

Arne Friedrich ist davon überzeugt, mit Sami Khedira den richtigen Spieler für Hertha BSC gefunden zu haben. „Wenn man einen Spieler bekommen kann, der so erfahren ist, so viele Titel gewonnen und auf so einem hohen Niveau mit den größten Spielern wie Cristiano Ronaldo oder Sergio Ramos zusammengespielt hat, muss man die Chance einfach nutzen“, spricht der Sportdirektor im Interview mit ‚Spox.com‘ über die Verpflichtung des Weltmeisters, „Sami ist der absolut richtige Mann für uns, um eine Gewinnermentalität bei uns reinzubringen. Das wollen wir und das brauchen wir.“

Khedira war am Deadline Day ablösefrei von Juventus Turin nach Berlin gewechselt. Bei den Italienern war er die komplette Saison ohne Einsatz geblieben. Trotz der fehlenden Spielpraxis glaubt Friedrich, dass der 33-Jährige schnell weiterhelfen wird: „Wir haben uns damit beschäftigt, daher haben wir Sami intensiv getestet und die Ergebnisse waren allesamt gut. Sonst hätten wir ihn auch nicht verpflichtet. Natürlich fehlt ihm die Spielpraxis, aber die wird kommen, und wir sind sehr froh, dass wir ihn zu Hertha BSC holen konnten. Ich bin total überzeugt, dass er uns auf dem Platz, aber auch in der Kabine weiterhelfen wird, um diese Mannschaft mit seiner Art zu führen.“