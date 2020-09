Schalke-Talent Canpolat vor Türkei-Wechsel

Erdem Canpolat sieht seine Zukunft außerhalb des FC Schalke 04. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 19-jährige Torhüter vor dem Wechsel zum türkischen Erstligisten Kasimpasa. Bei den Istanbulern soll er einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Canpolat spielt seit 2016 für die Königsblauen und durchlief in Gelsenkirchen sämtliche Jugendmannschaften. Seit der Saison 2020/21 ist er offiziell Teil der zweiten Mannschaft. Nun wagt er in der Türkei den Sprung in den Profibereich.