Juve: Die neuen Pläne mit Morata & Dybala

Massimiliano Allegri hat eine klare Meinung: Der Trainer von Juventus Turin würde gerne auch in der kommenden Saison auf Paulo Dybala und Álvaro Morata zählen können. Ob seine Bosse ihm diesen Wunsch erfüllen werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Wie ‚tuttomercatoweb.com‘ berichtet, geht es in beiden Fällen ums Geld. Mit Dybala war bereits eine Vertragsverlängerung ausgehandelt. Acht Millionen Euro sollte der Argentinier garantiert bekommen, zwei weitere Millionen Euro als mögliche Boni. Diese Offerte hat die Alte Dame nun aber zurückgezogen.

Das Gehaltsgefüge soll angepasst werden und so winken Dybala nun sieben Millionen Euro als garantierte Einnahme plus drei Millionen Euro an Zusatzzahlungen im Erfolgsfall. Ob sich der 28-Jährige auf diese Kürzung einlassen wird, bleibt abzuwarten. Inter Mailand und andere Klubs sollen auf eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer lauern.

Rabatt bei Morata

Bei Sturmkollege Morata hängt alles an der Ablöse. Per Kaufoption könnte Juve den Spanier im Sommer dauerhaft an sich binden. 35 Millionen Euro sind ausgehandelt. Dem Bericht zufolge will der italienische Topklub aber maximal 15 Millionen Euro investieren. Verhandlungen mit Stammklub Atlético Madrid sind geplant.

Dass die Rojiblancos einen Discount von über 50 Prozent gewähren, ist aber eher unwahrscheinlich. Schließlich gibt es auch andere Vereine, die den 29-jährigen Morata auf dem Wunschzettel haben. Einer von ihnen soll der FC Arsenal sein.