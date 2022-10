WM 2022: Götze im vorläufigen DFB-Kader

Zwei Tore und zwei Vorlagen in 17 Pflichtspielen: An die Scorerwerte vergangener Tage kommt Mario Götze nicht mehr heran. Und doch ist der Weltmeister von 2014 ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Das registriert auch Hansi Flick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Götze im unveröffentlichten 55er-Kader, den der DFB am vergangenen Freitag für die WM in Katar bei der FIFA melden musste. Somit hat der 30-jährige Offensivspieler nach wie vor Chancen, im endgültigen 26-köpfigen Aufgebot zu stehen, das am 10. November bekanntgegeben wird.

Schon für die Länderspiele im September dachte Flick laut der Boulevardzeitung daran, Götze nachzunominieren. Nach Absprache mit dem Siegtorschützen von Rio reiste dieser dann aber nicht zum DFB-Team. Vielleicht wird für die WM ja Verpasstes nachgeholt.