Tottenham: Neuer Anlauf bei Skriniar

Milan Skriniar (25) steht nach dem knapp gescheiterten Transfer in der vergangenen Wechselperiode offenbar noch immer auf dem Zettel von Tottenham Hotspur. Nach Informationen von ‚ESPN‘ möchte Cheftrainer José Mourinho den Innenverteidiger weiterhin verpflichten. Dem Bericht zufolge sollen die Spurs im kommenden Wintertransferfenster, wahrscheinlicher aber im kommenden Sommer einen neuen Versuch unternehmen, den Slowaken an Bord zu holen.

Konkurrenz könnte der Londoner Klub dabei vom FC Liverpool erhalten. Die Reds suchen nach der schweren Verletzung von Virgil van Dijk (29, Kreuzbandriss) nach einem Ersatz für die Abwehrzentrale. Aufgrund einer Corona-Erkrankung kam Skriniar in der laufenden Spielzeit in nur zwei Spielen für die Nerazzurri zum Einsatz, stand zu Saisonbeginn jedoch zweimal in der Startelf.