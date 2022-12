Neymar: Achtelfinale weiter in Gefahr

Brasilien muss weiterhin um einen Einsatz von Superstar Neymar bangen. Der am Knöchel verletzte Offensivakteur ist laut Rodrigo Lasmar noch nicht wieder so weit genesen, dass er mit dem Ball trainieren kann, wie der Teamarzt nach dem Spiel der Brasilianer am Freitagabend gegen Kamerun (0:1) erklärte.

Am Montagabend trifft Brasilien um 20 Uhr auf Südkorea. „Wir haben noch 72 Stunden Zeit“, ließ Lasmar einigermaßen optimistisch verlauten. Ob Neymar tatsächlich fit wird oder ob Trainer Tite das Risiko eingeht und den Stürmer von Paris St. Germain auch im K.o.-Spiel gegen die Koreaner noch schont, bleibt abzuwarten.