Kurzawa mit Lyon einig

Layvin Kurzawa könnte Paris St. Germain schon bald verlassen und sich Olympique Lyon anschließen. Laut dem französischen Rundfunksender ‚RMC‘, ist sich der Linksverteidiger bereits mit dem Klub von Trainer Peter Bosz einig. In Paris hat der 28-Jährige noch einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der Transfer über die Bühne geht, liegt nun an den Verhandlungen mit PSG. Ein offizielles Angebot von OL soll es dem Bericht zufolge noch nicht geben. In der Hauptstadt möchte man dem Franzosen aber wohl keine Steine in den Weg legen. Nach den zahlreichen Neuzugängen ist PSG darum bemüht, den Kader etwas auszudünnen.