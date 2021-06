Anderlecht verpflichtet Hoedt

Der RSC Anderlecht verstärkt sich mit Wesley Hoedt vom FC Southampton. Das bestätigt der belgische Top-Klub offiziell. In Anderlecht unterschreibt der niederländische Innenverteidiger einen Vertrag bis 2025.

In der abgelaufenen Spielzeit war der 28-Jährige von Southampton an Lazio Rom verliehen. Für die Laziali kam der Linksfuß in insgesamt 26 Pflichtspielen zum Einsatz.