Bayern reicht Angebot für Gravenberch ein – Ajax will mehr

Der FC Bayern setzt offenbar alle Hebel in Bewegung, um Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19) zu verpflichten. Nach Informationen der niederländischen Zeitung ‚De Telegraaf‘ haben die Münchner ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro bei Ajax Amsterdam eingereicht.

Die Niederländer sollen allerdings 35 Millionen für Gravenberch fordern, dessen Vertrag in der Grachtenstadt noch bis 2023 läuft. ‚De Telegraaf‘ zufolge fand am Mittwoch, einen Tag nach dem Champions League-Ausscheiden gegen Benfica, ein Treffen in Amsterdam statt: Die Bayern schickten Vorstandschef Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den Technischen Direktor Marco Neppe.

Um den niederländischen Nationalspieler buhlt eine ganze Reihe von Topklubs, darunter Real Madrid und Manchester United. Juventus Turin soll unterdessen ebenfalls bereits eine Offerte über 25 Millionen Euro für Gravenberch abgegeben haben. Laut ‚The Athletic‘ befindet sich der FC Bayern in der Favoritenrolle, weitere Verhandlungen dürften zeitnah folgen.