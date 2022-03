Der Stand bei Gravenberch: Vieles spricht für Bayern

So langsam geht es bei Mittelfeldjuwel Ryan Gravenberch (19) ans Eingemachte. Immer mehr Klubs werfen ihren Hut in den Ring und leiten konkrete Maßnahmen ein. Vor allem der FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen gehandelt, neuerdings gilt das aber auch für Manchester United. ‚The Athletic‘ zufolge haben die Red Devils den Niederländer als „potenzielle Neuverpflichtung“ ins Visier genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das renommierte Fachmagazin lässt in diesem Zusammenhang aber mit einer weiteren Anmerkung aufhorchen: „Vermutlich wird Gravenberch einen Wechsel zum deutschen Serienmeister Bayern bevorzugen.“ Es scheinen also die Münchner zu sein, die nach mehreren Gesprächen mit der Spielerseite nun die Nase vorn haben.

Juve bietet 25 Millionen

Andererseits wurde dies in Spanien auch schon Real Madrid unterstellt. Und Juventus Turin sollte angesichts konkreter Verhandlungen, von denen jüngst der ‚Corriere dello Sport‘ berichtete, genauso wenig abgeschrieben werden. Die von der Alten Dame gebotenen 25 Millionen Euro sollen Gravenberch-Klub Ajax Amsterdam allerdings zu wenig sein. 35 Millionen Euro laute die Forderung.

Dem Spieler selbst sind erwartungsgemäß keine Statements zu seiner Zukunft zu entlocken. „Nein, mit Julian Nagelsmann habe ich noch nicht gesprochen“, wird Gravenberch etwa vom Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano zitiert. Wohlgemerkt: Noch. Gut möglich, dass ein Austausch mit dem Bayern-Trainer in naher Zukunft erfolgt.