Kvaratskhelia verkündet Napoli-Abschied

Khvicha Kvaratskhelia wird die SSC Neapel verlassen. In einem fünfminütigen Video verabschiedet er sich via ‚Instagram‘ von Verein und Fans: „Es ist Zeit, mich zu verabschieden. Neapel war mein Zuhause, hier habe ich mich dank euch wohlgefühlt“, so der 23-Jährige, der zu Paris St. Germain wechseln wird.

PSG überweist 70 Millionen Euro als Sockelablöse an den Vesuv, durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 80 Millionen ansteigen. Der Georgier war 2022 zu Napoli gewechselt und dort in seinem ersten Jahr die italienische Meisterschaft gewonnen. In dieser Saison läuft es für ihn und die Mannschaft nach einer schwachen Vorsaison wieder rund, momentan grüßt die SSC von der Tabellenspitze.