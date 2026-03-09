Bayerns große Sorge bei Eichhorn

Kennet Eichhorn sieht sich mit seinen gerade einmal 16 Jahren schon zu Höherem berufen und will Zweitligist Hertha BSC im Sommer verlassen. Die festgeschriebene Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro ist ein Schnäppchen, das die gesamte Bundesliga-Elite anlockt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt werben um den Zuschlag. Die Münchner sollen auch im Winter schon einen Vorstoß gewagt haben. Womöglich liegt das in einer konkreten Sorge begründet.

Denn ‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtet, dass der Deutsche Meister fürchtet, dass Eichhorn in die Premier League wechseln könnte. Dort sind der FC Arsenal, Manchester United und weitere Klubs an Eichhorn interessiert. In diesem Fall, so die Annahme des FCB, sei es dann sehr schwierig, den hochbegabten Sechser eines Tages zurück nach Deutschland zu holen. Die Preise auf der Insel sind bekanntlich horrend. Deshalb drücken die Bayern schon jetzt aufs Gaspedal.