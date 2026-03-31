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Internationale Freundschaftsspiele

England: Kane fällt aus

von Dominik Schneider
Harry Kane applaudiert @Maxppp
England Japan

Harry Kane wird im Testspiel gegen Japan heute Abend nicht zur Verfügung stehen. Mehrere englische Medien berichten, dass Thomas Tuchel den Mittelstürmer vorsichtshalber aus dem Kader gestrichen hat, weil er sich im Training eine kleine Verletzung zuzog.

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Die Verantwortlichen des FC Bayern werden mit Sorge auf die Geschehnisse blicken. Der 32-jährige Torjäger wird insbesondere in den Viertelfinalpartien der Champions League benötigt, wenn die Münchner am 7. und 15. April auf Real Madrid treffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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