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Bayers konkreter Eichhorn-Plan

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Kennet Eichhorn behauptet den Ball @Maxppp

Bayer Leverkusen würde Kennet Eichhorn (16) zur kommenden Saison im Falle einer Verpflichtung noch nicht in den eigenen Reihen installieren. Stattdessen planen die Verantwortlichen, den Zweitliga-Senkrechtstarter zunächst zu verleihen, berichtet die ‚Bild‘ – möglicherweise zurück an Hertha BSC.

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Dann könnte sich Eichhorn für ein weiteres Jahr im gewohnten Umfeld weiterentwickeln. Entschieden ist der Poker um den begehrten Mittelfeldspieler trotz des konkreten Bayer-Vorstoßes aber längst nicht. Zahlreiche nationale sowie internationale Topklubs sind an dem deutschen U17-Nationalspieler dran, der per Ausstiegsklausel für rund zwölf Millionen Euro zu haben ist.

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