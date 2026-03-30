Große Überraschung um Boniface

Anfang des Jahres ging Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer noch davon aus, dass der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Victor Boniface (25) wegen einer Knie-OP nicht mehr für Werder Bremen auflaufen wird. Nun steht der Mittelstürmer aber womöglich kurz vor einem schnelleren Comeback als gedacht.

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Informationen der ‚Bild‘ zufolge wird der Nigerianer (13 Länderspiele) am Dienstag an die Weser zurückkehren, um ins Individualtraining einzusteigen. Zeitnah könnte er dann auch schon Einheiten mit dem Team absolvieren. Bundesliga-Einsätze seien Ende April wieder denkbar.

Die Bremer gehen davon aus, dass Boniface zumindest als Joker im Saisonendspurt eine Option darstellt. Das dürfte Cheftrainer Daniel Thioune freuen, immerhin steht Angreifer Keke Topp (22) monatelang nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fiebert man sehnsüchtig dem Comeback des angeschlagenen Jovan Milosevic (20) entgegen.