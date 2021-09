BVB-Flirt Dalot nach Rom?

Diogo Dalot könnte sich mit einem halben Jahr Verspätung doch noch von Manchester United verabschieden. Laut ‚calciomercato.com‘ haben die AS Rom mit Dalots Ex-Trainer José Mourinho die Fühler nach dem 22-jährigen Rechtsverteidiger ausgestreckt. The Special One hatte Dalot 2018 zu den Red Devils gelotst und will den Portugiesen im Winter mitsamt Kaufoption ausleihen.

Im August stand Dalot unmittelbar vor einem Wechsel in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Mit den Schwarz-Gelben war sich United dem Vernehmen nach bereits einig, ein Deal scheiterte jedoch auf der Zielgeraden. Am Old Trafford bietet sich dem Defensivspieler kaum eine Perspektive. In der Premier League wurde Dalot in fünf Partien lediglich einmal in der Nachspielzeit eingewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.