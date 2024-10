Italien-Ass Okoye träumt von der Bundesliga

Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Torhüter Maduka Okoye vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio kann sich gut vorstellen, zukünftig einmal nach Deutschland zu wechseln. „Auf jeden Fall. Die Bundesliga und die Premier League sind für mich die besten Ligen, weil da sehr offensiv und schnell gespielt wird. Ich liebe die Bundesliga, weil ich damit groß geworden bin“, erklärt Okoye im Interview mit dem ‚kicker‘. Allerdings sei dies für den Moment „nicht in meinem Kopf. Ich fühle mich in Udine sehr wohl.“

Bei den Nordostitalienern ist Okoye unangefochtener Stammspieler. Zudem steht der 1,97 Meter große Keeper bei der nigerianischen Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Den deutschen Fußball hatte er 2020 hinter sich gelassen, damals ging es zu Sparta Rotterdam. In seiner Heimat haben ihn deswegen nur wenige auf dem Schirm. „Das stimmt. In Deutschland hat mich niemand auf dem Schirm. Viele wissen gar nicht, dass ich da groß geworden bin. Aber ich bin ein Düsseldorfer Junge. Und ich bin auch sehr stolz darauf“, so Okoye.