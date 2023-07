Chelsea-Farmklub Straßburg vor Rekord-Deal

Nach der Übernahme durch die Besitzer des FC Chelsea nutzt Racing Straßburg die neuen finanziellen Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Laut Fabrizio Romano steht der französische Erstligist vor der Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers Abakar Sylla vom FC Brügge. 20 Millionen Euro Sockelablöse samt zwei Millionen an Bonuszahlungen werden fällig. Zudem habe der belgische Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sylla ist seit 2021 in Brügge aktiv und schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch im Profikader. 28 Pflichtspieleinsätze stehen für den fünffachen ivorischen Nationalspieler zu Buche. Durch seinen Transfer nach Straßburg rückt Sylla auch einem zukünftigen Engagement beim FC Chelsea näher. Die Klubeigentümer der Blues verkündeten Ende Juni die Übernahme von Racing. Der Klub ist der erste Neuzugang in einem geplanten Klubnetzwerk, das dem von Red Bull mit RB Leipzig und RB Salzburg als Hauptakteuren oder der City Football Group um Manchester City gleichen soll.

Lese-Tipp

Zweiter Neuzugang von Chelsea: Auch Pulisic zu Milan