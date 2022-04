Pep von Fernandinho-Abgang überrascht

Fernandinhos Entscheidung, Manchester City im Sommer zu verlassen, traf seinen Trainer Pep Guardiola unvorbereitet. „Ich wusste es nicht, das ist mir neu“, zeigte sich der Trainer von Manchester City auf der heutigen Pressekonferenz überrascht.

Fernandinhos Wortlaut: „Ich werde nach Brasilien zurückkehren, das habe ich mit meiner Familie entschieden.“ Am Saisonende läuft der Vertrag des 36-Jährigen bei den Skyblues aus. So kurz danach reagierte Guardiola zurückhaltend: „Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert.“ Sein Mittelfeld-Routinier klang allerdings nicht so, dass er sich noch einmal umstimmen ließe.