Spektakulärer Doppelschlag im Sommer: Holt Real Haaland & Mbappé?

In den vergangenen Jahren hat Real Madrid mit Ausnahme des bis zu 130 Millionen Euro schweren Deals um Jude Bellingham eher bedächtig auf dem Transfermarkt agiert. Aufgrund der Zurückhaltung in Sachen Neuverpflichtungen haben die Königlichen nun einen riesigen Geldbetrag auf der hohen Kante. Laut spanischen Medien stehen den Klub-Verantwortlichen sage und schreibe 393 Millionen Euro für Neuverpflichtungen zur Verfügung. 128 Millionen liegen auf dem Konto, 265 Millionen in Form von bereits bestätigten Krediten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und offenbar haben die Blancos Großes vor im kommenden Sommer. Nach Informationen der ‚as‘ erwägt Real, sowohl Erling Haaland (23) von Manchester City als auch Kylian Mbappé (24) von Paris St. Germain ins Estadio Santiago Bérnabeu zu holen. Und tatsächlich scheint dieses Vorhaben zumindest finanziell nicht unmöglich. Denn Mbappés Vertrag in Paris läuft am Saisonende aus, entsprechend müssten die Königlichen bei ausbleibender Verlängerung keine Ablöse zahlen. Gleichwohl wäre ein üppiges Handgeld fällig.

Lese-Tipp

Real bindet Abwehr-Juwel

Der Stand bei Mbappé

Beim französischen Superstar soll PSG inzwischen lediglich darauf hoffen, dass dieser seine vertraglich verankerte Option zieht und seinen Kontrakt bis 2025 ausdehnt. An eine längerfristige Verlängerung glaubt der Scheichklub wohl nicht mehr. „Es ist unmöglich, ihm mehr zu zahlen“, zitiert die spanische Sportzeitung eine inoffizielle Quelle aus Vereinskreisen. Dem Vernehmen nach kassiert Mbappé jährlich satte 72 Millionen Euro, ein Gehaltssprung beim Ligue 1-Primus scheint nicht möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neues zur Haaland-Klausel

Bei Haaland stellt sich die Situation komplizierter dar, es kursieren unterschiedliche Berichte über die Existenz einer 250 Millionen Euro hohen Ausstiegsklausel im kommenden Sommer. Laut der ‚as‘ nimmt der Betrag in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ab, 2025 soll dieser bei 175 Millionen liegen. Unabhängig davon, ob der vertraglich fixierte Passus bereits in diesem Sommer greift oder nicht, Real müsste in jedem Fall eine gewaltige Stange Geld auf den Tisch legen, um den norwegischen Torjäger aus seinem bis 2027 datierten Arbeitspapier in Manchester herauszukaufen.

In jedem Fall wäre Real dazu genötigt, das Gehaltsgefüge für das Superstar-Duo zu sprengen. Bestverdiener sind laut der ‚as‘ Toni Kroos (33) sowie David Alaba (31), die jeweils rund 21 Millionen im Jahr in Madrid kassieren. Aber am lieben Geld – das zeigen die fast 400 Millionen Euro Spielraum für Neuverpflichtungen – würde der anvisierte spektakuläre Doppelschlag wohl nicht scheitern.