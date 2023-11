Bericht: PSG resigniert bei Mbappé

Zweimal schon stand eine Trennung im Raum, zweimal rauften sich Paris St. Germain und Kylian Mbappé wieder zusammen. Womöglich wiederholt sich die Geschichte im kommenden Sommer – auf lange Sicht ist die Beziehung laut einem Bericht der ‚as‘ aber zum Scheitern verurteilt.

In der spanischen Sportzeitung heißt es am heutigen Donnerstag, dass PSG seinem Superstar kein neues Vertragsangebot mehr vorlegen wird. Dies habe man aus zuverlässigen Quellen erfahren. Stattdessen hoffe man ausschließlich noch darauf, dass Mbappé die Option in seinem Vertrag zieht und den 2024 auslaufenden Vertrag um eine Saison ausdehnt.

Dies würde dann bedeuten, dass die Pariser in gut einem halben Jahr zumindest noch eine Ablöse für den Franzosen kassieren könnten. Andernfalls ginge man gänzlich leer aus.

Was macht Mbappé?

Die Frage lautet allerdings: Wieso sollte sich Mbappé darauf einlassen? Schließlich würde ihm dann ein riesiges Handgeld durch die Lappen gehen. Noch dazu schrumpft der Kreis der Klubs, die den Deal finanzieren könnten, sollte man auch noch eine Ablöse zahlen müssen.

Beim FC Bayern, hieß es gestern bei ‚Sport1‘, würde man sich „mindestens Gedanken darüber machen“, sollte sich die Gelegenheit bieten, Mbappé an Bord zu holen. Dem TV-Sender zufolge ist der Name des pfeilschnellen Angreifers seit 2019 in „mehreren Diskussionen“ unter den Bayern-Verantwortlichen „lose“ zur Sprache gekommen.

Bleiben nach aktuellem Stand noch Real Madrid und der FC Liverpool, die stets in der Verlosung sind, wenn es um Mbappés Zukunft geht. Eine echte Tendenz ist momentan nicht zu erkennen. Und man sollte sicherlich nicht per se ausschließen, dass die Ehe mit PSG eine neuerliche Renaissance erlebt.