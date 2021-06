Gaudino nach Sandhausen

Das ehemalige Bayern-Talent Gianluca Gaudino wechselt zum SV Sandhausen. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Schweizer Erstligisten BSC Young Boys. Gaudino erklärt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das sportliche Konzept haben mich absolut überzeugt. Ich bin in der Rhein Neckar Region aufgewachsen und kenne mich daher hier gut aus. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“

SVS-Trainer Stefan Kulovits ist überzeugt vom Potenzial des Mittelfeldspielers: „Gianluca bringt eine hohe Spielintelligenz und große Ballsicherheit mit. Er hat in seiner Zeit bei den Young Boys auf nationaler Ebene in der Super League und in der Europa League gezeigt, dass er sich weiterentwickelt hat. […] Er wird unsere Offensivspieler, auch durch seine Stärke bei Standards, gut in Szene setzen.“