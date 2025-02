Ex-VfB-Coach Wimmer findet neuen Klub

Michael Wimmer hat einen neuen Trainerjob. Der ehemalige Coach des VfB Stuttgart heuert in der schottischen ersten Liga an und steht dort künftig für den FC Motherwell an der Seitenlinie. „Ich kann es kaum erwarten, die Fans zu treffen. Die Leidenschaft und der Enthusiasmus sind bewundernswert und werden in Zukunft einen großen Beitrag zu unserem Erfolg leisten“, so Wimmer.

Der 44-Jährige war von Oktober bis November 2022 interimistisch als Trainer beim VfB Stuttgart in der Hauptverantwortung und beeindruckte in dieser Zeit mit einem Punkteschnitt von 1,71. 2023 übernahm er dann Austria Wien, wo er allerdings im Mai 2024 entlassen wurde. Motherwell übernimmt er auf Rang acht liegend.