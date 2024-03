Profivertrag für Arsenal-Juwel Nwaneri

Ethan Nwaneri winkt sein erster Profivertrag . Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, unterschreibt der 17-Jährige kommende Woche sein neues Arbeitspapier beim FC Arsenal. Im Raum steht eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren. In der Vergangenheit hatten die Ligarivalen Manchester City und der FC Chelsea bereits die Fühler nach dem jüngsten Spieler der Premier League-Geschichte ausgestreckt.

Nwaneri verbucht in der englischen Nachwuchsliga in dieser Spielzeit sieben Tore und zwei Vorlagen in neun Partien. Der offensive Mittelfeldspieler ist am Donnerstag 17 Jahre alt geworden und somit jetzt offiziell berechtigt, seinen ersten Profivertrag zu unterzeichnen.