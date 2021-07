Uniteds Williams vor Leihe zu Southampton

Der FC Southampton steht offenbar kurz davor, Außenverteidiger Brandon Williams von Manchester United leihweise unter Vertrag zu nehmen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die beiden Vereine bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Einzig über die Höhe der Leihgebühr seien sich die Vereine noch nicht einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Williams stand bereits in zurückliegenden Transferfenstern kurz vor einem Wechsel zur Mannschaft von Ralph Hasenhüttl, United hielt jedoch am deren Eigengewächs fest. Nach dem Abgang von Ryan Bertrand (31) könnte der 20-Jährige bei Southampton nun jedoch wichtige Spielpraxis sammeln. In der abgelaufenen Saison kam der Youngster lediglich zu 14 Einsätzen.