„Der Schrecken der Stamford Bridge“ | Salahs neuer Rekord

„Der Schrecken der Stamford Bridge“

Am heutigen Abend steht das Rückspiel im Champions League-Viertelfinale zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid auf dem Plan. Nach Reals 2:0-Erfolg im Hinspiel müssen die Blues über sich hinauswachsen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Die ‚as‘ titelt „Englands Terror“ und stellt heraus, dass Karim Benzema gegen englische Teams schon 20 Treffer erzielte. Zudem hat der Franzose in der laufenden Saison mehr Tore geschossen als alle Chelsea-Stürmer gemeinsam. Bei der ‚Marca‘ wird ebenfalls die Statistikabteilung bemüht. In den vergangenen drei Spielen gegen den FC Chelsea war Benzema fünf Mal erfolgreich. Deshalb nennt die spanische Tageszeitung den Torjäger auch den „Schrecken der Stamford Bridge“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salahs linker Rekord

Gestern Abend lieferte der FC Liverpool ein Statement im Kampf um die europäischen Plätze in der Premier League. Die Reds fertigten Leeds United auswärts mit 6:1 ab. Eine Demonstration der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Ein Stürmer stand dabei mal wieder im Fokus: Mohamed Salah. Mit seinen beiden Treffern gegen Leeds avancierte der Ägypter zum besten Linksfuß in der Geschichte der Liga. 107 Tore erzielte Salah mit seinem starken Fuß. Damit hat er Robbie Fowler (105 Tore) abgelöst und den Thron erklommen. „Mo Linksfuß schreibt Geschichte“, titelt der ‚Mirror‘. Auch bei der ‚Sun‘ wird auf den neuen Rekord aufmerksam gemacht: „Mo Salah bricht den einzigartigen Rekord einer Liverpool-Legende.“ Immerhin ein Glücksmoment für Liverpool und den Starstürmer, der seiner Topform in den meisten Spielen dieser Saison hinterhergelaufen ist.

Lese-Tipp

Schalke vs. Klopp: Duell um Nationalkeeper?

„Alles in einer Nacht“

In Italien schaut man gespannt auf das Rückspiel zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand. Heute Abend treffen die beiden Ligarivalen in der Champions League aufeinander. Der ‚Corriere dello Sport‘ titelt: „Alles in einer Nacht“. Der knappe 1:0-Sieg der Rossoneri im Hinspiel lässt noch offen, wer in die nächste Runde einzieht. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ steht im Vordergrund, dass ein italienischer Klub weiterkommt. „Unser Pokal“ schreibt die Sportzeitung. Gut möglich, dass es auch im Halbfinale zu einem italienischen Duell kommt, denn Inter Mailand hat nach dem 2:0-Erfolg gegen Benfica Lissabon gute Chancen auf das Weiterkommen. Die Serie A profitiert jedenfalls von der Auslosung und dem Turnierbaum. Kein Wunder, dass die Vorfreude bei der ‚Tuttosport‘ riesengroß ist. Dort wird getitelt: „Duell schlägt Funken“. Die Fans beider Vereine werden die Anspannung der Presse vor der heißen Begegnung teilen.