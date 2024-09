Neuer über Goretzka: „Ich glaube an ihn“

Manuel Neuer (38) rechnet damit, dass sich Leon Goretzka beim FC Bayern wieder zurück ins Team kämpfen wird. Auf der Pressekonferenz vor der ersten Champions League-Partie der neuen Saison gegen Dinamo Zagreb am Dienstag (21 Uhr) machte der Bayern-Keeper seinem Mannschaftskollegen Mut: „Er ist immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen. Deshalb wünscht sich jeder, dass er wieder mit uns auf dem Platz kickt. Ich glaube an ihn. Er ist bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird.“

Goretzka, der bereits im Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit häufig außen vor geblieben ist, stand am Wochenende beim Sieg gegen Holstein Kiel (6:1) nicht einmal mehr im Kader des Rekordmeisters. Im Sommer hatte der FC Bayern dem Mittelfeldspieler klargemacht, dass er keine große Rolle mehr spielen wird. Da jedoch kein Abnehmer für den 29-Jährigen gefunden wurde, blieb der gebürtige Bochumer in München. Einen kleinen Lichtblick gibt für Goretzka: Durch die Verletzung von Sacha Boey (24) sind derzeit lediglich noch 20 fitte Spieler im Kader des FCB, deshalb muss in nächster Zeit kein anderer Profi gestrichen werden. Goretzka darf also in den kommenden Partien wohl zumindest auf der Bank Platz nehmen und auf Kurzeinsätze hoffen.