Eintracht verleiht Simoni an den FCK

Eintracht Frankfurt beendet die Leihe von Torhüter Simon Simoni an den FC Ingolstadt vorzeitig und gibt ihn direkt weiter zum 1. FC Kaiserslautern. Laut Klubangaben ist ein 18-monatiges Gastspiel am Betzenberg vorgesehen. Der Vertrag des elffachen albanischen U21-Nationalkeepers in Frankfurt läuft noch bis Sommer 2027.

Simoni steht seit Januar 2023 bei der Eintracht unter Vertrag und absolvierte seitdem 22 Spiele in der U21 der Hessen. In Ingolstadt kam Simoni auf lediglich vier Einsätze in der dritten Liga und dem DFB-Pokal.