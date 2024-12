VfB: Ein Rückkehrer und ein Fragezeichen

Beim Champions League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den BSC Young Boys am morgigen Mittwoch (21 Uhr) könnte Trainer Sebastian Hoeneß seine Abwehr umstellen und auf einen Rückkehrer bauen. Auf der Presskonferenz gab der 42-Jährige bekannt, dass Neuzugang Ameen Al-Dakhil rund drei Wochen nach seiner Erkrankung wieder im Kader stehen wird. Ob auch Jeff Chabot, der aktuell an Rückenproblemen laboriert, ebenfalls auf der Kaderliste stehen wird, sei noch offen.

Ein Ausfall von Chabot wäre durchaus schmerzhaft, schließlich zählt der Neuzugang vom 1. FC Köln in dieser Saison zu den Stammkräften in der Innenverteidigung. Zuletzt plagten den 26-Jährigen aber immer wieder kleinere Blessuren, gegen den SSV Jahn Regensburg (3:0) und den 1. FC Union Berlin (3:2) kam er jeweils als Joker in der Schlussphase. Al-Dakhil wird wohl noch keine Option für die erste Elf sein, da der Belgier – auch krankheitsbedingt – erst auf zehn Minuten Spielzeit unter Hoeneß kommt.