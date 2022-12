DFB-Beben: Bierhoff-Aus wegen Watzke?

Bei der Vertragsauflösung von Oliver Bierhoff beim DFB spielte offenbar Hans-Joachim Watzke eine wichtige Rolle. Wie die ‚Sportschau‘ berichtet, hat der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der DFL wesentlich dazu beigetragen, dass der Manager der Nationalmannschaft am gestrigen Montag seinen Hut nahm. Watzke sei auch beim Treffen zugegen gewesen, in dem die Vertragsauflösung des 54-Jährigen verhandelt wurde.

Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde Bierhoff angeboten, eine Rolle in der zweiten Reihe beim DFB zu übernehmen, was dieser abgelehnt habe. Den Manager ersetzen könnte mit Matthias Sammer nun ein enger Vertrauter von Watzke, mit dem der BVB-Geschäftsführer bereits in Dortmund zusammenarbeitet.

