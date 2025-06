Augsburg vor Beljo-Verkauf

Dion Beljo (23) wird dem FC Augsburg in diesem Sommer wohl endgültig den Rücken kehren. Einem Bericht der kroatischen Zeitung ‚Vecernji list‘ zufolge rückt eine Einigung mit Dinamo Zagreb näher. Vier bis fünf Millionen Euro seien als Ablöse im Gespräch.

In der abgelaufenen Saison war Beljo an Rapid Wien verliehen. In 49 Pflichtspielen schoss der Mittelstürmer 19 Tore. Die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von sieben bis neun Millionen Euro war den Österreichern aber zu teuer.