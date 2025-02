FCN: Jeltsch-Nachfolger gefunden?

Der 1. FC Nürnberg reagiert auf den bevorstehenden Abflug von Finn Jeltsch (18) zum VfB Stuttgart. Laut ‚Sky‘ streckt der Club die Fühler nach Fabio Gruber (22) vom SC Verl aus. Dort steht der Innenverteidiger bis 2027 unter Vertrag, im Gespräch ist eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich.

Gruber führt den Drittligisten trotz seines jungen Alters in der laufenden Spielzeit als Kapitän aufs Feld. In dieser Saison verpasste er erst eine Partie aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre, ansonsten stand der gebürtige Augsburger in allen 21 Ligaspielen von Beginn an auf dem Feld (zwei Tore). Verl wiederum könnte ebenfalls schon einen Gruber-Nachfolger am Haken haben. ‚Sky‘ berichtet, dass man sich mit einer Leihe von Philipp Schulz (19/FSV Mainz) beschäftigt.