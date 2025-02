Millionen-Ablöse: VfB schnappt sich Jeltsch

Die Transfers von Jens Castrop (21) zu Borussia Mönchengladbach und Stefanos Tzimas (19) zu Brighton & Hove Albion spülen viele Millionen in die Kassen des 1. FC Nürnberg. Jetzt erwartet den Zweitligisten ein weiterer Geldregen.

Nach Informationen der ‚Bild‘ schließt sich Finn Jeltsch (18) dem VfB Stuttgart an. Der hochveranlagte Innenverteidiger soll am heutigen Deadline Day den Medizincheck in Bad Cannstatt erfolgreich absolviert haben. Die Rede ist von einer Anstellung bis 2030 sowie einer Ablöse im hohen einstelligen Millionen-Bereich, ‚Sky‘ spricht von 7,5 bis zehn Millionen sowie möglichen Bonuszahlungen.

Mit der Verpflichtung des U17-Welt- und Europameisters reagieren die Stuttgarter auf den bevorstehenden Abgang von Anthony Rouault (23), der kurz vor einem Enagegement bei Stade Rennes steht. Die eingenommene Summe, die sich auf bis zu 15 Millionen Euro belaufen soll, will der deutsche Vizemeister offenbar in einen Doppelschlag investieren: Neben Jeltsch befindet sich auch Luca Jaquez (21) vom FC Luzern im Anflug auf den VfB.