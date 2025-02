Tzimas-Coup perfekt: Traumablöse für Nürnberg

Angreifer Stefanos Tzimas sorgt für einen beispiellosen Transfer beim 1. FC Nürnberg. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro für den Leih-Angreifer von PAOK Saloniki gezogen. Der Club verkauft den 19-jährigen Griechen aber direkt für 26 Millionen Euro zuzüglich weiterer Boni an Brighton & Hove Albion weiter.

Der FCN sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung, die auch PAOK beim aktuellen 18-Millionen-Deal einstreicht. Gleichzeitig wird Tzimas noch für die restliche Saison zurück an Nürnberg verliehen. Der Rechtsfuß läuft also erst ab Sommer für das Team von Trainer Fabian Hürzeler auf. Für Nürnberg erzielte Tzimas in bisher 17 Spielen zehn Treffer und legte zwei weitere Tore auf.

„Stefanos ist ein außergewöhnliches junges Talent, ein durch und durch guter Mittelstürmer mit einem natürlichen Talent, Tore zu schießen, und wir sind absolut begeistert, ihn verpflichtet zu haben. Er wird im Sommer vor der nächsten Saison zu uns stoßen, aber wir freuen uns wirklich darauf, mit ihm zu arbeiten. Wir glauben, dass er eine sehr aufregende Zukunft vor sich hat“, kommentiert Hürzeler die Verpflichtung.

Zwei FCN-Rekorde gesprengt

Mit dem Wechsel zu Brighton pulverisiert Tzimas gleich zwei Nürnberger Rekorde. Der Youngster wird sowohl teuerster Einkauf als auch Verkauf der Franken. Bisheriger Rekordzugang war Virgil Misidjan für drei Millionen Euro. Can Uzun brachte dem Club vergangenes Jahr elf Millionen Euro aus Frankfurt ein.