Millionen-Ablöse: Gladbach schnappt sich Castrop

Nach der Verpflichtung von Defensiv-Allrounder Kevin Diks (28/FC Kopenhagen) gibt Borussia Mönchengladbach den zweiten Sommer-Transfer bekannt. Jens Castrop (21) wechselt im Anschluss an die Saison vom 1. FC Nürnberg zum Bundesligisten.

Castrop bindet sich bis 2029 an die Fohlen. Der Zweitligist wird derweil ein Jahr vor Vertragsende mit einer Ablösesumme über kolportierte 4,5 Millionen Euro entschädigt. Darüber hinaus wurde sich auch auf Bonuszahlungen verständigt.

„Jens ist ein flexibler, sehr talentierter Mittelfeldspieler und ein richtig guter Fußballer. Wir trauen ihm zu, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und freuen uns sehr, dass er sich für den Wechsel zu Borussia entschieden hat“, ist Geschäftsführer Sport Roland Virkus hoch erfreut, dass man sich die Dienste des begehrten U21-Nationalspielers sichern konnte.

Castrop selbst fügt hinzu: „Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Schritt in meiner Karriere und darauf, ab der nächsten Saison für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auflaufen zu können. Die Verantwortlichen rund um Roland Virkus haben sich sehr um mich bemüht, haben mir einen klaren Plan aufgezeigt, wie ich mich in Gladbach sportlich optimal weiterentwickeln kann und haben mir vor allem einfach ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin dem 1. FC Nürnberg sehr dankbar, werde die letzten Monate dort weiter Gas geben und ab Sommer hier angreifen.“