SV Werder: Werner spricht zur Kownacki-Zukunft

Ole Werner hat hinsichtlich der Zukunft von Dawid Kownacki bei Werder Bremen viele Szenarien offengelassen. Der ‚DeichStube‘ sagt der Cheftrainer der Grün-Weißen: „Sowohl wir als auch er haben sich sicherlich mehr Hoffnungen gemacht von dieser Saison.“ Damals war Kownacki gerade von Fortuna Düsseldorf gekommen und traf in der Vorbereitung am Fließband.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga lief es dann aber gar nicht rund für den 27-jährigen Stürmer. In 22 Spielen blieb er ohne Torbeteiligung. Trotzdem betont Werner: „Wir werden sehen, was der Sommer bringt. Unter dem Strich werden die Karten in der kommenden Saison neu gemischt.“ Kownacki liegen dem Vernehmen nach Anfragen anderer Klubs vor, auch ein Bundesligist hat laut der Bild bereits angeklopft.