Barça unter Druck: Olmo-Berater in England gesichtet

Der morgige Freitag wird beim FC Barcelona zum Schicksalstag. Dann soll Berichten zufolge das Handelsgericht in Barcelona entscheiden, ob die Katalanen Dani Olmo per einstweiliger Verfügung für die anstehende Rückrunde registrieren können oder nicht. Sollten die Blaugrana den Fall verlieren, kann der 55-Millionen-Einkauf aus dem Sommer ablösefrei wechseln. Zwar ist Barça dem Vernehmen nach zuversichtlich, dass man gegenüber der spanischen La Liga Recht bekommt, auf der Olmo-Seite will man sich aber offenbar für den Fall der Fälle rüsten.

Denn wie die ‚Daily Mail‘ exklusiv berichtet, wurde Olmos Berater Andy Bara in England gesichtet. Genauer gesagt hielt sich der Agent des Mittelfeldspielers in Manchester auf. Offiziell aus privaten Gründen: „Ja, es stimmt, ich bin in Manchester. Ich mache hier Urlaub.“ Dass der Kroate lediglich die kalte Jahreszeit im englischen Norden genießt, ist angesichts der Lage seines wertvollsten Klienten aber äußerst unwahrscheinlich.

Die ‚Daily Mail‘ spekuliert naheliegend, dass Bara den Markt bei den Premier League-Klubs sondiert, um einen möglichen neuen Verein für Olmo zu finden. Die Drähte nach Manchester sind zudem kurz. Bara hatte schon beim Transfer von Josko Gvardiol (22) zu Manchester City seine Finger im Spiel. Die Skyblues zählten im vergangenen Sommer auch zu den Olmo-Interessenten. Der 26-Jährige erfüllte sich stattdessen seinen Traum von der Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub Barcelona. Wie lange dieser noch anhält, entscheidet sich in Kürze.