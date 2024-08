Matarazzo bekennt sich zu Hoffenheim

Pellegrino Matarazzo hat Gerüchte über einen Wechsel zum US-Nationalteam beiseite gekehrt. Der Trainer der TSG Hoffenheim lässt sich in einem offiziellen Statement zitieren: „Es ist enorm wichtig, in dieser unruhigen Phase Klarheit und Ruhe zu schaffen. Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und freue mich sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten.“

Bei der TSG wurde zuletzt mitten in der Transferphase die Sportliche Leitung ausgetauscht. In Zuge dessen soll auch Matarazzos Job gewackelt haben, zudem klopfte der US-Verband mit Aussicht auf die Heim-WM 2026 an. Doch nun bekennt sich der Amerikaner zu seinem Arbeitgeber. Als Nachfolger wurden schon Martin Demichelis, Sandro Wagner und Christian Eichner gehandelt.