Bericht: Gladbach bietet für Sturmriese Beljo

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer offenbar in Kroatien fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Fohlen ein Angebot über 3,5 Millionen Euro für Dion Beljo bei NK Osijek abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-Jährige ist mit seinen 1,95 Metern ein wahrer Sturmriese und obendrein torgefährlich: In der vergangenen Saison erzielte der kroatische U21-Nationalspieler während seiner Leihe zu NK Istra stolze 20 Tore in 37 Pflichtspielen.

Auch der Start in die neue Spielzeit gelang. Am ersten Spieltag steuerte Beljo beide Tore zu Osijeks 2:1-Sieg gegen HNK Gorica bei. Der Borussia gefiel offenkundig, was sie sah. Laut ‚Sky‘ ist insbesondere Neu-Trainer Daniel Farke ein großer Fan von Beljo. Wie die Chancen auf eine Verpflichtung stehen, ist aber noch völlig offen.