Juve-Gerüchte um Correa

Joaquín Correa steht offenbar auf dem Zettel von Juventus Turin. Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten hat die Alte Dame bereits ein 50 Millionen Euro schweres Angebot für den Argentinier von Lazio Rom abgegeben. Während die Bianconeri zunächst an eine zweijährige Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung denken, wollen die Himmelblauen Correa angeblich nicht unter 80 Millionen Euro abgeben.

Der 26-Jährige entwickelte sich seit seinem Wechsel vom FC Sevilla 2018 zu einem Schlüsselspieler der Römer. In der vergangenen Saison stand der dribbelstarke Rechtsfuß in 35 Pflichtspielen für Lazio auf dem Platz, an 15 Toren war er direkt beteiligt.